Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли начал тщательное расследование деятельности босса "горожан", сообщает Goal.

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Еще в апреле прошлого года появились слухи о тесном сотрудничестве Мансура с российскими олигархами, которое совсем не вписывается в санкции Великобритании. Заместитель Премьер-министра ОАЭ якобы активно помогает гражданам России открывать банковские счета, покупать недвижимость и элитные авто за рубежом. Скандал затих, но недавно украинский активист (он захотел остаться анонимным) направил Клеверли письмо с просьбой все же провести подробную оценку действий Мансура.

Если нарушения докажут, то шейх будет вынужден покинуть руководящий пост в Ман Сити, который он приобрел в 2008 году. Правила АПЛ накладывают бан на владельцев клубов, нарушивших закон Великобритании.

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