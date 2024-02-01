Астон Вилла приобрела звезду Чемпионшипа, обогатив Манчестер Сити
Форвард Мидлсбро Морган Роджерс пошел на повышение с перспективой Лиги чемпионов в Астон Виллу.
Астон Вилла выкупила Роджерса у Мидлсбро, сообщает официальный сайт клуба. 21-летний футболист подписал контракт до лета 2029 года. Он был приоритетом для Мончи и Эмери. В новом клубе будет выступать под 27 номером.
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Роджерс обошелся Вилле в 8 миллионов фунтов. Еще столько же Миддлсбро может получить в виде бонусов. Правда, 25% выплат пойдут на счет Манчестер Сити, откуда полгода назад Роджерс перешел в Мидлсбро.
Морган поиграл в Чемпионшипе за Борнмут и Блэкпул. В этом сезоне он имеет 7 голов и 8 ассистов во всех турнирах. Не так давно Роджерс забил в ворота Челси в полуфинале Кубка лиги. Астон Вилла борется за выход в Лигу чемпионов.