Астон Вілла викупила Роджерса в Мідлсбро, повідомляє офіційний сайт клубу. 21-річний футболіст підписав контракт до літа 2029-го. Він був пріоритетною ціллю для Мончі та Емері. У новому клубі виступатиме під 27 номером.

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Роджерс обійшовся Віллі у 8 мільйонів фунтів. Ще стільки ж Мідлсбро може отримати у вигляді бонусів. Щоправда, 25% виплат підуть на рахунок Манчестер Сіті, звідки пів року тому Роджерс перейшов у Мідлсбро.

Морган пограв у Чемпіоншипі за Борнмут і Блекпул. У цьому сезоні він має 7 голів і 8 асистів у всіх турнірах. Нещодавно Роджерс забив у ворота Челсі у півфіналі Кубка ліги. Астон Вілла веде боротьбу за вихід в Лігу чемпіонів.