Астон Вилла на своем официальном сайте объявила о подписании француза. Контракт рассчитан на 4,5 года.

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По неофициальным данным, Марсель получит около 18 млн евро. Сансон провел в текущем сезоне 19 матчей, отличился 2 голами и 3 ассистами. Хавбек выступал за провансальцев в течение 4 лет.

Добавим, что Астон Вилла занимает 8 место АПЛ, однако имеет два матча в запасе и возможность пробиться в зону Лиги чемпионов.

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