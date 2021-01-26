Астон Вілла придбала лідера Марселя за 18 млн євро
20:13 - Читать на русском
Півзахисник Марселя Морган Сансон продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.
Астон Вілла на своєму офіційному сайті оголосила про підписання француза. Контракт розрахований на 4,5 роки.
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За неофіційними даними, Марсель отримає близько 18 млн євро. Сансон провів у поточному сезоні 19 матчів, відзначився 2 голами та 3 асистами. Хавбек виступав за провансальців упродовж 4 років.
Додамо, що Астон Вілла посідає 8 сходинку АПЛ, проте має два матчі в запасі і можливість пробитися до зони Ліги чемпіонів.
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