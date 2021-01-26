Астон Вілла на своєму офіційному сайті оголосила про підписання француза. Контракт розрахований на 4,5 роки.

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За неофіційними даними, Марсель отримає близько 18 млн євро. Сансон провів у поточному сезоні 19 матчів, відзначився 2 голами та 3 асистами. Хавбек виступав за провансальців упродовж 4 років.

Додамо, що Астон Вілла посідає 8 сходинку АПЛ, проте має два матчі в запасі і можливість пробитися до зони Ліги чемпіонів.

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