Лидс расписал ничью с Астон Виллой (0:0) в рамках 9-го тура АПЛ. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Из-за переноса матчей и паузы на поединки сборных Лидс почти месяц находился без игровой практики. Подобное вынужденное "межсезонье" не всегда на пользу команде, хотя Астон Вилла не напоминала того соперника, который сейчас способен создать много проблем.

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Бирмингемцы лишь в прошлом туре прервали безвыигрышную серию, но кризис явно не преодолели. Первый тайм был бедным на опасные моменты, а на старте второго гости получили численное преимущество. Синистерра оставил Лидс в меньшинстве, получив нелепую вторую желтую карточку за помеху розыгрышу штрафного.

Однако подопечные Стивена Джеррарда так и не смогли воспользоваться таким подарком. Более того, только удивительные сейвы Мартинеса не позволили отличиться Патрику Бемфорду. В конце концов, игра завершилась без голов. Лидс поднялся на 12-е место, Астон Вилла осталась 14-й.