Лідс розписав нічию з Астон Віллою (0:0) в рамках 9-го туру АПЛ. Рахунок та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Через перенесення матчів і паузу на поєдинки збірних Лідс майже місяць перебував без ігрової практики. Подібне вимушене "міжсезоння" не завжди на користь команді, хоча Астон Вілла не нагадувала того суперника, який зараз здатен створити багато проблем.

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Бірмінгемці лише в минулому турі перервали безвиграшну серію, але кризу явно не подолала. Перший тайм був бідним на небезпечні моменти, а на старті другого гості отримали чисельну перевагу. Сіністерра залишив Лідс у меншості, отримавши безглузду другу жовту картку за перешкоджання розіграшу штрафного.

Проте підопічні Стівена Джеррарда так і не змогли скористатися таким подарунком. Ба більше, лише дивовижні сейви Мартінеса не дозволили відзначитися Патріку Бемфорду. Зрештою, гра завершилася без голів. Лідс піднявся на 12-те місце, Астон Вілла залишилася 14-ю.