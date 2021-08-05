Астон Вилла, похоже, уже смирилась с потерей Джека Грилиша, а поэтому планирует подписать Тода Кантвелла из Норвича, информирует Sky Sports.

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Клубы официально еще не контактировали по поводу возможного трансфера, однако Норвич знает об интересе бирмингемцев. "Канарейки" не намерены терять ключевого игрока перед началом сезона, а потому Астон Вилле придется сделать щедрое предложение.

К слову, в прошлом сезоне Кантвелл сыграл 34 матча в составе Норвича в Чемпионшипе, записав в свой актив 6 голов и 8 ассистов.

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