Астон Вілла, схоже, вже змирилась із втратою Джека Гріліша, а тому планує підписати Тода Кантвелла з Норвіча, інформує Sky Sports.

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Клуби офіційно ще не контактували з приводу можливого трансферу, проте Норвіч знає про інтерес бірмінгемців. "Канарки" не мають наміру втрачати ключового гравця перед початком сезону, а тому Астон Віллі доведеться зробити щедру пропозицію.

До слова, у минулому сезоні Кантвелл відіграв 34 матчі у складі Норвіча в Чемпіоншипі, записавши до свого активу 6 голів та 8 асистів.

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