Пока еще капитан Астон Виллы стал еще на шаг ближе к смене клубной прописки.

25-летний Джек Грилиш уже находится в Манчестере. Стороны согласовывают последние детали трансфера полузащитника в ряды действующих чемпионов Англии. Ожидается, что официально о переходе хавбека сборной Англии могут объявить даже сегодня, информирует Talk Sport.

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Ранее сообщалось, что Манчестер Сити заплатит за Джека 100 млн фунтов. Эта сумма станет рекордной в истории Премьер-лиги.

Напомним, Грилиш – воспитанник и капитан Астон Виллы, а его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025-го. В прошлом сезоне хавбек сыграл 26 матчей в АПЛ – 6 голов и 12 ассистов. Летом Джек стал вице-чемпионом Европы со сборной Англии.

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