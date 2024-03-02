Астон Вилла подходила к выездному матчу с Лутоном с небольшой подушкой безопасности. Бирмингемцы держались в топ-4, сохраняя 2-очковый отрыв от пятой строчки – обойти их в текущем туре уже никто не мог. Хозяева же должны были цепляться хотя бы за ничью, ведь команда держалась в зоне вылета с отставанием в 3 зачетных балла от семнадцатой строчки.

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Впрочем, первый тайм новичок АПЛ провалил. "Вилланы" оформили комфортное преимущество в счете усилиями Уоткинса – он оформил дубль, отличившись на 24-й и 38-й минутах. Таким образом, Олли исполнил аж 26 результативных действий в текущем чемпионате (15 голов, 10 ассистов). В истории АПЛ в составе Астон Виллы таким успехом может похвастаться только Дуайт Йорк (26 в сезоне 1997/98).

Казалось, что подопечные Унаи Эмери доведут поединок до спокойной победы. Впрочем, Лутон не сдался. За 20 минут после перерыва хозяева сократили отставание – это Чонг отличился с передачи Берка. Еще через 6 минут счет вообще сравнялся (Даути ассистировал Моррису). 2:2!

Данные цифры на табло долго не менялись. После 85-й минуты показалось, что Лутон таки зацепится за очки, однако преимущество Астон Виллы в классе сказалось. На 79-й минуте Унаи Эмери бросил в бой Диня и Диаби, а на 89-й первый отличился с паса второго – 2:3! Это был победный гол.

Астон Вилла благодаря своему успеху набрала 55 очков, восстановив 5-очковый гандикап от Тоттенхэма (именно "шпоры" держатся ближе всего к бирмингемцам). Лутон же остается среди тройки аутсайдеров.

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