Астон Вілла підходила до виїзного матчу з Лутоном з невеличкою подушкою безпеки. Бірмінгемці тримались у топ-4, зберігаючи 2-очковий відрив від п'ятої сходинки – обійти їх у поточному турі вже ніхто не міг. Господарі ж мали чіплятись хоча б за нічию, адже команда трималась у зоні вильоту з відставанням у 3 залікових бали від сімнадцятої сходинки.

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Втім, перший тайм новачок АПЛ провалив. "Віллани" оформили комфортну перевагу в рахунку зусиллями Воткінса – він оформив дубль, відзначившись на 24-й та 38-й хвилинах. Таким чином, Оллі долучився вже до 26 результативних дій у поточному чемпіонаті (15 голів, 10 асистів). В історії АПЛ в складі Астон Вілли таким успіхом може похизуватись тільки Двайт Йорк (26 у сезоні 1997/98).

Здавалося, що підопічні Унаї Емері доведуть поєдинок до спокійної перемоги. Втім, Лутон не здався. За 20 хвилин по перерві господарі скоротили відставання – це Чонг відзначився з передачі Берка. Ще за 6 хвилин рахунок взагалі зрівнявся (Дауті асистував Моррісу). 2:2!

Дані цифри на табло довго не змінювались. Після 85-ї хвилини здалося, що Лутон таки зачепиться за очки, однак перевага Астон Вілли в класі далася взнаки. На 79-й хвилині Унаї Емері кинув у бій Діня та Діабі, а на 89-й перший відзначився з пасу другого – 2:3! Це був переможний гол.

Астон Вілла завдяки своєму успіху набрала 55 очок, відновивши 5-очковий гандикап від Тоттенхема (саме "шпори" тримаються найближче до бірмінгемців). Лутон же залишається серед трійки аутсайдерів.

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