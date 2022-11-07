Астон Вилла может подписать игрока сборной Испании – Эмери лично заинтересован в нем
11:02 - Читати українською
У наставника Астона Виллы Унаи Эмери уже есть планы усиления состава.
Одним из первых новичков Эмери на Вилла Парк может стать защитник Вильярреал и сборная Испании Пау Торрес, сообщает инсайдер Дин Джонс.
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Журналист Грэм Хантер сообщал, что "желтая субмарина" открыта для продажи основного защитника. Его контракт подходит к концу в июне 2024 года, а Transfermarkt оценивает в 50 млн евро.
Отметим, что Торрес отыграл в 16 матчах за Вильярреал в этом сезоне, не отличившись результативными действиями.
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