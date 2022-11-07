Одним з перших новачків Емері на Вілла Парк може стати захисника Вільяреала та збірної Іспанії Пау Торрес, повідомляє інсайдер Дін Джонс.

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Журналіст Грем Хантер повідомляв, що наразі "жовта субмарина" відкрита для продажу основного оборонця. Його контракт добігає кінця в червні 2024 року, а Transfermarkt оцінює в 50 млн євро.

Зауважимо, що Торрес відіграв у 16 матчах за Вільяреал в цьому сезоні, не відзначившись результативними діями.

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