Виталий Миколенко традиционно сыграет с первых минут. Матч, как и онлайн-трансляция Астон Вилла – Эвертон на "Футбол 24", стартует в 14:30. В первом туре АПЛ 2022/23 оба коллектива уступили без забитых голов, поэтому стремились реабилитироваться. Где смотреть матч Астон Вилла – Эвертон онлайн? Игру транслирует Setanta Sports. Команда украинца не проигрывала стартовый выездной поединок в рамках АПЛ 11 сезонов подряд. Бирмингемцы со своей стороны очень неудачно проводят домашние матчи. Команда Джеррарда на своем поле выиграла всего дважды за последние 10 игр чемпионата, а проиграла 4 раза. В то же время Эвертон на выезде также не впечатляет – две победы и 13 поражений за весь прошлый сезон стали худшим показателем с начала 2000-х.

Челси удержал минимальную победу над Эвертоном – Миколенко спас от гола, мог забить и ассистировать

В стартовом составе гостей 2 изменения. Конор Коуди, в активе которого 10 матчей и 1 гол за национальную сборную Англии, сразу же после аренды из Вулверхэмптона выходит с первых минут. Другая замена после 1 тура также вынужденная – Фрэнк Лэмпард потерял сразу двух центрбеков в игре с Челси. Стивен Джеррард также сделал две перестановки. Опальный капитан Мингс, еще один защитник с неплохим опытом в сборной Англии, возвращается в основу. Уоткинс же в атаке меняет Леона Бэйли.