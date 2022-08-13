Віталій Миколенко традиційно зіграє з перших хвилин. Матч, як і онлайн-трансляція Астон Вілла – Евертон на "Футбол 24", стартує о 14:30. У першому турі АПЛ 2022/23 обидва колективи поступилися без забитих голів, тож прагнули реабілітуватися. Де дивитись матч Астон Вілла – Евертон онлайн? Гру транслює Setanta Sports. Команда українця не програвала стартовий виїзний поєдинок у рамках АПЛ 11 сезонів поспіль. Бірмінгемці ж зі свого боку дуже невдало проводять домашні матчі. Команда Джеррарда на своєму полі виграла лише двічі за останні 10 ігор чемпіонату, а програла 4 рази. Водночас Евертон на виїзді також не вражає – дві перемоги і 13 поразок за весь минулий сезон стали найгіршим показником з початку 2000-х.

Челсі втримав мінімальну перемогу над Евертоном – Миколенко врятував від гола, міг забити й асистувати

У стартовому складі гостей дві зміни. Конор Коуді, в активі якого 10 матчів і 1 гол за національну збірну Англії, відразу ж після приходу з Вулверхемптона виходить з перших хвилин. Інша заміна після 1 туру також вимушена. Френк Лемпард втратив відразу двох центрбеків у грі з Челсі. Стівен Джеррард також зробив дві перестановки. Опальний капітан Мінгс, ще один захисник з непоганим досвідом у збірній Англії, повертається в основу. Воткінс же в атаці міняє Леона Бейлі.