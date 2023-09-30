Бирмингемский клуб рассматривает вариант досрочного расторжения контракта с компанией Castore, сообщает ВВС.

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Еще перед началом сезона по сети гуляли фотографии плохого качества изделий от этого поставщика. В матчах возникла еще одна проблема – чрезмерное впитывание пота, из-за чего форма становилась тяжелой и буквально "облипала" тело футболистов. "За 10 минут ты будто вылез из бассейна", – жаловался один из игроков мужской команды Виллы. Похожего мнения придерживается женская команда.

Представители Castore обещают разобраться с проблемой как можно скорее, но Вилла настаивает на завершении сотрудничества уже после этого сезона. Британский бренд в АПЛ одевает также Ньюкасл и Вулверхэмптон. Эти клубы пока не жаловались на потливость, хотя "сороки" уже инициировали замену Castore на Adidas со следующего сезона.

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