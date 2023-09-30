Бірмінгемський клуб розглядає варіант дострокового розірвання контракту з компанією Castore, повідомляє ВВС.

Мудрик і компанія нарешті перестануть грати "голими" – Челсі знайшов спонсора з щедрою пропозицією

Ще перед початком сезону мережею гуляли фотографії поганої якості виробів від цього постачальника. У матчах виникла ще одна проблема – надмірне вбирання поту, через що форма ставала важкою і буквально "облипала" тіло футболістів. "За 10 хвилин ти наче виліз з басейну", – скаржився один з гравців чоловічої команди Вілли. Схожої думки дотримується жіноча команда.

Представники Castore обіцяють розібратися з проблемою якомога швидше, але Вілла наполягає на завершенні співпраці вже після цього сезону. Британський бренд в АПЛ одягає також Ньюкасл і Вулверхемптон. Ці клуби поки не скаржились на пітливість, хоча "сороки" вже ініціювали заміну Castore на Adidas з наступного сезону.

Підстава для Мудрика від одноклубника, Циганков і Довбик постраждали від перемоги Ньюкасла 8:0 – Fantasy АПЛ