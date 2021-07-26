"Львы" стремятся всеми возможными способами сохранить Джека Грилиша – одну из своих главных звезд.

Коллектив из Бирмингема готов предложить 25-летнему капитану рекордную в истории клуба зарплату – 200 тысяч фунтов в неделю. Об этом сообщает The Sun.

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Астон Вилла таким образом стремится не допустить ухода Грилиша в Манчестер Сити. Ранее сообщалось, что "горожане" готовы выложить за Джека более 100 млн фунтов стерлингов.

Добавим, что в прошлом сезоне Грилиш провел в АПЛ 26 матчей, в которых отметился 6-ю голами и 12-ю ассистами. Джек выступает за "львов" с 2014-го, а с прошлого года вызывается в сборную Англии.

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