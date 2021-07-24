Звезда Астон Виллы Джек Грилиш, которого активно сватают в Манчестер Сити, не уверен насчет переезда на Этихад.

25-летний англичанин сомневается в целесообразности трансфера в Сити из-за игрового время, которое ему будут оказывать в команде, сообщает talkSPORT со ссылкой на слова эксперта Алекса Крука.

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"Манчестер Сити был уверен, что сможет подписать его, заплатив 100 млн фунтов стерлингов. Это большие деньги для Астон Виллы, но они ей не очень нужны. Возможно, его роль на Евро-2020, или ее отсутствие, поскольку он был запасным, заставилп переосмыслить намерения сидеть на скамейке запасных в Сити", – заявил Крук.

Добавим, что в прошлом сезоне Грилиш провел в АПЛ 26 матчей, в которых отметился 6-ю голами и 12-ю ассистами. Джек выступает за "львов" с 2014-го.

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