Колектив із Бірмінгема готовий запропонувати 25-річному капітану рекордну в історії клубу зарплатню – 200 тисяч фунтів на тиждень. Про це інформує The Sun.

Гріліш має сумніви щодо трансферу в Манчестер Сіті: розкрита причина

Астон Вілла таким чином прагне не допустити відходу Гріліша в Манчестер Сіті. Раніше повідомлялось, що "містяни" готові викласти за Джека понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Додамо, що в минулому сезоні Гріліш провів в АПЛ 26 матчів, у яких відзначився 6-ма голами та 12-ма асистами. Джек виступає за "левів" з 2014-го, а з минулого року викликається у збірну Англії.

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