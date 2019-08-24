Астон Вилла дома переиграла Эвертон, добыв первую победу после возвращения в АПЛ

В рамках матча открытия 3-го тура чемпионата Англии Эвертон потерпел неприятное выездное поражение от Астон Виллы (2:0).

Эвертон активно начал поединок, уже на 6-й минуте претендуя на пенальти после врыва Ришарлисона в штрафную – впрочем, арбитры не расценили его падение как следствие фола. Кроме того, у "ирисок" было несколько неплохих подходов, но постепенно Астон Вилла выровняла ход матча. На 21-й же минуте бирмингемцы неожиданно вышли вперёд: Хота прошёл по правому флангу в зону перед штрафной и отдал разрезной пас на правый край, а Уэсли в касание пробил в дальний угол – 1:0! На 25-й он мог и дубль оформить, но его выстрел с близкого расстояния заблокировали.

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До конца первого тайма Эвертон в себя так и не пришел. Старт второго также оказался не очень хорошим для гостей, но после выхода на поле Ивоби ситуация для Астон Виллы осложнилась. В частности, на 71-й голкиперу Хитону пришлось вытащить сложный удар Алекса под перекладину, а на 82-й нигериец выстрелил из пределов штрафной – штанга спасла хозяев! Последний шанс отыграться "ириски" упустили уже в компенсированное время после того, как Уолкотт с выгодной позиции в штрафной пальнул выше ворот. Наказание за расточительность пришло на 90+5-й после того, как Эль Гази замкнул передачу МакГина – 2:0.

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В конце концов, финальный свисток зафиксировал первую после возвращения в АПЛ победу Астон Виллы. Бирмингемцы набрали три очка и поднялись на одиннадцатую позицию в турнирной таблице, в то время как Эвертон остался на девятой, имея в активе на один зачётный балл больше.

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