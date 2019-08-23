Астон Вілла вдома переграла Евертон, здобувши першу перемогу після повернення в АПЛ

В рамках матчу-відкриття 3-го туру чемпіонату Англії Евертон зазнав неприємної виїзної поразки від Астон Вілли (2:0).

Евертон активніше розпочав поєдинок, вже на 6-й хвилині претендуючи на пенальті після вривання Рішарлісона у штрафний – втім, арбітри не розцінили його падіння як наслідок фолу. Крім того, у "ірисок" було кілька непоганих підходів, але поступово Астон Вілла вирівняла хід матчу. На 21-й же хвилині бірмінгемці несподівано вийшли вперед: Хота прорвався по правому флангу в зону перед карним майданчиком та віддав розрізний пас на правий край, а Веслі в дотик пробив у дальній кут – 1:0! На 25-й він міг і дубль оформити, але його постріл з близької відстані заблокували.

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До кінця першого тайму Евертон до тями так і не прийшов. Старт другого також виявився не дуже гарним для гостей, але після виходу на поле Івобі ситуація для Астон Вілли ускладнилась. Зокрема, на 71-й голкіперу Хітону довелося витягувати складний удар Алекса під поперечку, а на 82-й нігерієць вистрілив з меж штрафного – стійка врятувала господарів! Останній шанс відігратися "іриски" втратили вже у компенсований час після того, як Волкотт з вигідної позиції в карному майданчику пальнув вище воріт. Покарання за марнотратство прийшло на 90+5-й, коли Ель Газі вдалося замкнути передачу МакГіна – 2:0.

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Зрештою, фінальний свисток зафіксував першу після повернення в АПЛ перемогу Астон Вілли. Бірмінгемці набрали три очка й піднялися на одинадцяту позицію в турнірній таблиці, в той час як Евертон залишився на дев'ятій, маючу в активі на один заліковий бал більше.

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