Мидлендцы достигли соглашения о переходе лидера "фармацевтов", сообщает официальный сайт клуба.

Астон Вилла примет рекордные 100 миллионов фунтов за Грилиша от Манчестер Сити – теперь все решает сам хавбек

Бейли теперь должен пройти медосмотр и согласовать последние детали персонального контракта с Виллой. Трансфер ямайца ориентировочно обойдется в 30 млн фунтов. В Бирмингеме Бейли, который может сыграть на обоих флангах атаки, будет призван заменить Джека Грилиша. Капитан "вилланов" в свою очередь в шаге от перехода в Манчестер Сити.

К слову, в сезоне 2020/21 Леон Бейли провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал 11 результативных передач.

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