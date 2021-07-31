Астон Вилла примет рекордные 100 миллионов фунтов за Грилиша от Манчестер Сити – теперь все решает сам хавбек
Манчестер Сити наконец смог удовлетворить огромные аппетиты Астон Виллы по Джеку Грилишу.
Бирмингемцы готовы принять 100 млн фунтов, которые "горожане" предложили за финалиста Евро, утверждает Sky Sports.
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Теперь переход зависит от самого Грилиша. Астон Вилла не прочь сохранить звезду, подняв ему зарплату до 200 тысяч фунтов в неделю. Если же Грилиш решится сделать следующий шаг, то станет самым дорогим игроком в истории АПЛ – пока это звание удерживает Поль Погба (89 млн фунтов).
Напомним, Джек – воспитанник и капитан Астон Виллы, а его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025. В прошлом сезоне хавбек сыграл 26 матчей в АПЛ, оформив 6 голов и 12 ассистов.
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