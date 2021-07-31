Бирмингемцы готовы принять 100 млн фунтов, которые "горожане" предложили за финалиста Евро, утверждает Sky Sports.

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Теперь переход зависит от самого Грилиша. Астон Вилла не прочь сохранить звезду, подняв ему зарплату до 200 тысяч фунтов в неделю. Если же Грилиш решится сделать следующий шаг, то станет самым дорогим игроком в истории АПЛ – пока это звание удерживает Поль Погба (89 млн фунтов).

Напомним, Джек – воспитанник и капитан Астон Виллы, а его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025. В прошлом сезоне хавбек сыграл 26 матчей в АПЛ, оформив 6 голов и 12 ассистов.

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