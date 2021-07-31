Мідлендці досягли згоди про перехід лідера "фармацевтів", повідомляє офіційний сайт клубу.

Астон Вілла прийме рекордні 100 мільйонів фунтів за Гріліша від Манчестер Сіті – тепер все вирішує сам хавбек

Бейлі тепер повинен пройти медогляд і узгодити останні деталі персонального контракту з Віллою. Трансфер ямайця орієнтовно вартуватиме 30 млн фунтів. У Бірмінгемі Бейлі, який може зіграти на обох флангах атаки, буде покликаний замінити Джека Гріліша. Капітан "вілланів" натомість за крок від переходу в Манчестер Сіті.

До слова, в сезоні 2020/21 Леон Бейлі провів 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив 15 м'ячів і віддав 11 результативних передач.

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