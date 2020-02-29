Астон Вилла – Манчестер Сити: Зинченко попал в предварительную заявку на финал Кубка английской лиги

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко имеет шанс выйти на поле в финальном поединке Кубка английской лиги против Астон Виллы.

Манчестер Сити отправился на финал Кубка английской лиги против Астон Виллы, информирует Manchestereveningnews.

Гвардиола поделился своими ожиданиями перед финалом Кубка английской лиги

Среди игроков, которые отправились на поединок, оказался и украинец Александр Зинченко, пропустивший матч Лиги чемпионов против Реала. Интересно, что вместе с командой отправился травмированный Эмерик Ляпорт.

Список игроков Манчестер Сити на финал Кубка английской лиги:

Карсон, Браво, Эдерсон, Агуэро, Бернарду Силва, Де Брюйне, Фернандиньо, Фоден, Гарсия, Гюндоган, Жезус, Марез, Менди, Отаменди, Родри, Давид Сильва, Стерлинг, Стоунс, Уокер, Зинченко.

Напомним, финал Кубка английской лиги между Астон Виллой и Манчестер Сити состоится уже завтра, 1 марта. Начало запланировано на 18:30.

Зинченко на пороге решающего периода – конкурент и неудачный сезон Манчестер Сити могут помочь украинцу