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Астон Вилла – Манчестер Сити: Зинченко попал в предварительную заявку на финал Кубка английской лиги

21:38 79 Читати українською
Астон Вилла – Манчестер Сити: Зинченко попал в предварительную заявку на финал Кубка английской лиги
Александр Зинченко и Габриэль Жезус / Manchestereveningnews

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко имеет шанс выйти на поле в финальном поединке Кубка английской лиги против Астон Виллы.

 

Манчестер Сити отправился на финал Кубка английской лиги против Астон Виллы, информирует Manchestereveningnews.

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Среди игроков, которые отправились на поединок, оказался и украинец Александр Зинченко, пропустивший матч Лиги чемпионов против Реала. Интересно, что вместе с командой отправился травмированный Эмерик Ляпорт.

Список игроков Манчестер Сити на финал Кубка английской лиги:

Карсон, Браво, Эдерсон, Агуэро, Бернарду Силва, Де Брюйне, Фернандиньо, Фоден, Гарсия, Гюндоган, Жезус, Марез, Менди, Отаменди, Родри, Давид Сильва, Стерлинг, Стоунс, Уокер, Зинченко.

Напомним, финал Кубка английской лиги между Астон Виллой и Манчестер Сити состоится уже завтра, 1 марта. Начало запланировано на 18:30.

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