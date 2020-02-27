Зинченко на пороге решающего периода – конкурент и неудачный сезон Манчестер Сити могут помочь украинцу

Для Александра Зинченко, как и всего Манчестер Сити, наступает определяющий отрезок сезона 2019/20.

Манчестер Сити сделал серьезный шаг к выходу в 1/4 финала Лиги чемпионов. Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали волевую победу над Реалом на Сантьяго Бернабеу и перед ответной встречей стали фаворитами на получение путевки в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы. Александр Зинченко снова не попал в заявку "горожан" и это серьезно настораживает. Особенно с учетом предстоящего чемпионата Европы-2020, до старта которого осталось чуть больше 100 дней.

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Проблемы Зинченко начались сразу после исторической победы сборной Украины над Португалией, которая и вывела "сине-желтых" на Евро. После того матча Александр травмировал колено и был прооперирован в Барселоне. Украинец находился в лазарете почти 2 месяца, а по возвращении на поле потерял место в основном составе Манчестер Сити, которое отвоевал примерно год назад. Даже уход Анхелиньо в РБ Лейпциг не улучшил позиции Зинченко, который с начала года сыграл в Премьер-лиге лишь 139 минут. Последний раз 23-летний уроженец Радомышля выходил на поле еще 2 февраля в провальном для себя матче с Тоттенхэмом, получив нелепое удаление. После того Гвардиола не включал украинца даже в заявку "горожан", а вчерашний поединок на Сантьяго Бернабеу Александр смотрел с трибун. Как и его невеста Влада Седан, которая вынуждена была болеть против своего любимого Реала в компании другого мужчины. Им оказался брат журналистки.

По состоянию на 27 февраля Зинченко сыграл за Ман Сити в текущем сезоне 1213 минут во всех турнирах. Из них 829 – в АПЛ и 114 – в Лиге чемпионов. Несмотря на неуверенное положение Алекса, до показателей прошлого сезона осталось не так много – в кампании 2018/19 он провел 1153 минуты в Премьер-лиге и 336 – в ЛЧ. О сезоне 2017/18 и говорить нечего, ведь там украинец сыграл лишь 1104 минуты во всех турнирах. Как видим, ситуация совсем не катастрофическая, но приятного все равно мало. Особенно для Андрея Шевченко, ведь наставник нашей национальной команды летом дебютирует в статусе тренера на большом турнире. Безусловно, Зинченко – один из тех, на кого тренер "сине-желтых" будет делать наибольшую ставку.

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Встреча Реал – Манчестер Сити, кроме победы чемпионов Англии, принесла для украинца еще хорошую новость. Бенжамен Менди, который и вытеснил Алекса из состава, из-за перебора желтых карточек не сыграет в ответном матче. Таким образом, среди всех конкурентов украинца за место на левом фланге обороны остался лишь универсальный солдат Жоау Канселу, или же Пеп Гвардиола решится на очередной эксперимент. 17 марта в поединке против Реала на Этихаде Зинченко может получить едва ли не последний шанс вытеснить француза из основы. Украинцу "светит" уникальная возможность проявить свои лучшие качества на фоне одной из лучших команд мира.

Безусловно, Шевченко вряд ли паникует из-за малого количества игровой практики у своего подопечного, ведь даже тренировки с такими признанными мастерами – это уже серьезный опыт. Два года назад Зинченко оказался в куда худшей ситуации, при этом демонстрируя в национальной команде приличную игру. Однако это не отменяет того бесспорного факта, что игровой тонус имеет куда большее значение, чем любая тренировка.

Заметим, что гигантский отрыв Ливерпуля от Ман Сити (22 очка) может сыграть в пользу полузащитника сборной Украины. Гвардиола, скорее всего, прибегнет к серьезной ротации в матчах Премьер-лиги в пользу других турниров – прежде всего, Лиги чемпионов. С учетом дисквалификации от УЕФА именно триумф в престижнейшем еврокубке стал для "горожан" задачей №1. Поэтому Александр практически гарантированно получит игровое время в течение следующих двух месяцев – главное избежать травм.

К слову, уже в воскресенье, 1 марта, Зинченко может выиграть первый трофей в сезоне 2019/20 – Манчестер Сити в финале Кубка английской лиги сыграет с Астон Виллой. В коллекции украинца уже есть две аналогичные награды, выигранные в предыдущих двух сезонах. Вполне вероятно, что придется готовить место для еще одной медали, ведь к финальному поединку "горожане" подходят явным фаворитом.

Как видим, ближайшие матчи могут стать едва ли не решающими с точки зрения перспектив Александра в Ман Сити – по крайней мере, на текущий сезон. Украинец просто обязан ухватиться за потенциальный шанс – так же, как сделал это в прошлом сезоне, когда стал беспрекословно основным исполнителем в команде Хосепа Гвардиолы. Характер у Зинченко есть, и мы это хорошо знаем.

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