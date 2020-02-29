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Гвардиола поделился своими ожиданиями перед финалом Кубка английской лиги

18:02 73 Читати українською
Гвардиола поделился своими ожиданиями перед финалом Кубка английской лиги
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола оценил состояние своих подопечных накануне матча за Кубок английской лиги против Астон Виллы.

 

"Наш менталитет не изменился: оставаться голодными, чтобы выиграть еще один трофей.

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Мне не хватает слов, чтобы выразить благодарность своим игрокам. Иногда так трудно поддерживать этот голод. Астон Вилла – организованная команда, с прекрасным голкипером Пепе Рейной, у которого есть большой опыт. Мы должны оставаться сосредоточенными во всех турнирах", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, финал Кубка английской лиги между Манчестер Сити и Астон Виллой состоится завтра (1 марта), начало в 18:30.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Кубок английской лиги Кубок английской лиги 2019/20 Астон Вилла - Манчестер Сити
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