Гвардиола поделился своими ожиданиями перед финалом Кубка английской лиги

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола оценил состояние своих подопечных накануне матча за Кубок английской лиги против Астон Виллы.

"Наш менталитет не изменился: оставаться голодными, чтобы выиграть еще один трофей.

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Мне не хватает слов, чтобы выразить благодарность своим игрокам. Иногда так трудно поддерживать этот голод. Астон Вилла – организованная команда, с прекрасным голкипером Пепе Рейной, у которого есть большой опыт. Мы должны оставаться сосредоточенными во всех турнирах", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, финал Кубка английской лиги между Манчестер Сити и Астон Виллой состоится завтра (1 марта), начало в 18:30.

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