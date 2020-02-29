toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ УОТФОРД - ЛІВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ХОФФЕНХАЙМ - БАВАРІЯ

Астон Вілла – Манчестер Сіті: Зінченко потрапив до попередньої заявки на фінал Кубка англійської ліги

21:36 195 Читать на русском
Астон Вілла – Манчестер Сіті: Зінченко потрапив до попередньої заявки на фінал Кубка англійської ліги
Олександр Зінченко та Габріель Жезус / Manchestereveningnews

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко має шанс вийти на поле в фінальному поєдинку Кубка англійської ліги проти Астон Вілли.

 

Манчестер Сіті вирушив на фінал Кубка англійської ліги проти Астон Вілли, інформує Manchestereveningnews.

Гвардіола поділився своїми очікуваннями перед фіналом Кубка англійської ліги

Серед гравців, які вирушили на поєдинок, опинився і українець Олександр Зінченко, який пропустив матч Ліги чемпіонів проти Реала. Цікаво, що разом з командою вирушив травмований Емерік Ляпорт.

Список гравців Манчестер Сіті на фінал Кубка англійської ліги:

Карсон, Браво, Едерсон, Агуеро, Бернарду Сілва, Де Брюйне, Фернандінью, Фоден, Гарсія, Гюндоган, Жезус, Марез, Менді, Отаменді, Родрі, Давід Сільва, Стерлінг, Стоунс, Вокер, Зінченко.

Нагадаємо, фінал Кубка англійської ліги між Астон Віллою та Манчестер Сіті відбудеться вже завтра, 1 березня. Початок матчу запланований на 18:30.

Зінченко на порозі вирішального періоду – конкурент і невдалий сезон Манчестер Сіті можуть допомогти українцю

blog_ava
СК Дніпро-1 – Динамо: Михайличенко провалив план на гру, нові питання до VAR, Супряга хет-триком знищив киян
00:30
16394
Теги
Англія Українці за кордоном Кубок англійської ліги 2019/20 Астон Вілла - Манчестер Сіті Кубок англійської ліги Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
41
хв
Реал Мадрид
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук