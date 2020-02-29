Астон Вілла – Манчестер Сіті: Зінченко потрапив до попередньої заявки на фінал Кубка англійської ліги

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко має шанс вийти на поле в фінальному поєдинку Кубка англійської ліги проти Астон Вілли.

Манчестер Сіті вирушив на фінал Кубка англійської ліги проти Астон Вілли, інформує Manchestereveningnews.

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Серед гравців, які вирушили на поєдинок, опинився і українець Олександр Зінченко, який пропустив матч Ліги чемпіонів проти Реала. Цікаво, що разом з командою вирушив травмований Емерік Ляпорт.

Список гравців Манчестер Сіті на фінал Кубка англійської ліги:

Карсон, Браво, Едерсон, Агуеро, Бернарду Сілва, Де Брюйне, Фернандінью, Фоден, Гарсія, Гюндоган, Жезус, Марез, Менді, Отаменді, Родрі, Давід Сільва, Стерлінг, Стоунс, Вокер, Зінченко.

Нагадаємо, фінал Кубка англійської ліги між Астон Віллою та Манчестер Сіті відбудеться вже завтра, 1 березня. Початок матчу запланований на 18:30.

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