Матч 1/32 Кубка Англии может произойти несмотря на вспышку коронавируса в составе Астон Виллы.

Астон Вилла продолжает искать варианты провести матч Кубка Англии несмотря на коронавирус в команде.

Астон Вилла – Ливерпуль: матч под угрозой срыва – в лагере одного из соперников вспышка COVID-19

Наставник "вилланов" Дин Смит планирует вывести на встречу с Ливерпулем команду U-23, сообщает Birmingham Live. Отметим, что официальных заявлений о проведении поединка 1/32 финала Кубка Англии пока не было. Астон Вилла сообщила, что закрыла тренировочную базу из-за вспышки коронавируса.

Напомним, что матч Астон Вилла – Ливерпуль состоится уже сегодня, 8 января, начало в 21:45.

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