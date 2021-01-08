Матч 1/32 Кубка Англії може відбутись попри спалах коронавірусу в складі Астон Вілли.

Астон Вілла продовжує шукати варіанти провести матч Кубка Англії попри коронавірус у команді.

Астон Вілла – Ліверпуль: матч під загрозою зриву – у таборі одного з суперників спалах COVID-19

Наставник "вілланів" Дін Сміт планує вивести на зустріч із Ліверпулем команду U-23, повідомляє Birmingham Live. Зазначимо, що офіційних заяв щодо проведення поєдинку 1/32 фіналу Кубка Англії поки не було. Астон Вілла повідомила, що закрила тренувальну базу через спалах коронавірусу.

Нагадаємо, що матч Астон Вілла – Ліверпуль запланований вже на сьогодні, 8 січня, початок о 21:45.

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