Астон Вилла – Ливерпуль: матч под угрозой срыва – в лагере одного из соперников вспышка COVID-19
Поединок 1/32 финала Кубка Англии рискует не состояться в запланированные сроки.
Астон Вилла страдает от пандемии, поэтому поединок КА против Ливерпуля, вероятно, будет перенесено, сообщает The Athletic.
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В лагере подопечных Дина Смита зафиксировано большое количество положительных тестов на коронавирус, команда не проводила сегодняшнюю тренировку, и пресс-конференция по случаю матча против Ливерпуля также была отменена.
Официальных заявлений о проведении поединка 1/32 финала Кубка Англии пока не было. Астон Вилла сообщила, что закрыла тренировочную базу из-за вспышки коронавируса.
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