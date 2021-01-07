Поединок 1/32 финала Кубка Англии рискует не состояться в запланированные сроки.

Астон Вилла страдает от пандемии, поэтому поединок КА против Ливерпуля, вероятно, будет перенесено, сообщает The Athletic.

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В лагере подопечных Дина Смита зафиксировано большое количество положительных тестов на коронавирус, команда не проводила сегодняшнюю тренировку, и пресс-конференция по случаю матча против Ливерпуля также была отменена.

Официальных заявлений о проведении поединка 1/32 финала Кубка Англии пока не было. Астон Вилла сообщила, что закрыла тренировочную базу из-за вспышки коронавируса.

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