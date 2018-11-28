Астана – Динамо: Хацкевич рассказал о готовности Бурды принять участие в матче

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал о состоянии Никиты Бурды накануне матча против Астаны в Лиге Европы.

"Бурда только вчера провел с нами работу в общей группе, а до этого занимался индивидуально. Сегодня еще будет тренировка, которая будет носить для него тестовый характер.

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Конечно, многое будет зависеть от специфики синтетики: как он себя будет чувствовать, в каком состоянии будут его мышцы. Поэтому ответ на ваш вопрос будет понятен только после сегодняшнего занятия", – цитирует Хацкевича официальный сайт Динамо.

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Напомним, Никита Бурда во время пребывания в лагере сборной Украины растянул икроножную мышцу и не смог принять участие в матче Динамо против Александрии.