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Астана – Динамо: Хацкевич рассказал о готовности Бурды принять участие в матче

19:01 57 Читати українською
Астана – Динамо: Хацкевич рассказал о готовности Бурды принять участие в матче
Никита Бурда / фото: ФК Динамо

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал о состоянии Никиты Бурды накануне матча против Астаны в Лиге Европы.

"Бурда только вчера провел с нами работу в общей группе, а до этого занимался индивидуально. Сегодня еще будет тренировка, которая будет носить для него тестовый характер.

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Конечно, многое будет зависеть от специфики синтетики: как он себя будет чувствовать, в каком состоянии будут его мышцы. Поэтому ответ на ваш вопрос будет понятен только после сегодняшнего занятия", – цитирует Хацкевича официальный сайт Динамо.

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Напомним, Никита Бурда во время пребывания в лагере сборной Украины растянул икроножную мышцу и не смог принять участие в матче Динамо против Александрии.

Лига Европы5 турЦентральний стадіон (Астана)

Астана - Динамо Киев: Четверг 29 ноября 2018

Астана
до матча
21
час
:
47
мин
Динамо Киев
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Лига Европы Никита Бурда Никита Бурда Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич Астана - Динамо Киев
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