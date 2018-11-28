Астана – Динамо: Хацкевич розповів про готовність Бурди взяти участь у матчі

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич розповів про стан Микити Бурди напередодні матчу проти Астани у Лізі Європи.

"Бурда лише вчора провів з нами роботу у загальній групі, а до цього займався індивідуально. Сьогодні ще буде тренування, що носитиме для нього тестовий характер.

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Звісно, багато чого залежатиме від специфіки синтетики: як він себе почуватиме, у якому стані будуть його м’язи. Тож відповідь на ваше питання буде зрозуміла лише після сьогоднішнього заняття", – цитує Хацкевича офіційний сайт Динамо.

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Нагадаємо, Микита Бурда під час перебування у таборі збірної України розтягнув литковий м’яз та не зміг взяти участь у матчі Динамо проти Олександрії.