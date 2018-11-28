Астана – Динамо: предматчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич ответил на вопросы журналистов перед матчем Лиги Европы против Астаны.

"Конечно, при минусовой температуре труднее приспособиться к игре. А когда +15, то это комфортные условия для того, чтобы играть в футбол. Тепло, ветра нет. Но, думаю, градус игры будет гораздо выше, чем температура воздуха.

У каждого синтетического газона есть своя специфика. Большого опыта игр в таких условиях у нас нет. Да, с Янг Бойз в прошлом сезоне мы неудачно сыграли на синтетике, но затем, в групповом турнире, действовали уже лучше – приспособились. Такая же игра будет и завтра: чем быстрее мы приспособимся к полю, тем будет проще нам играть и добиваться необходимого результата.

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Астана давно не проводила официальных матчей? Команда не первый год выступает в еврокубках, и не первый раз оказывается в такой ситуации. Так что наш соперник, уверен, знает, как готовиться. Не думаю, что для нас это какое-то преимущество. Мы отталкиваемся от того, что мы – в игровом тонусе. Об остальном можем только строить предположения.

Мы не будем смотреть на то, как будет играть Яблонец. Тем более, мы играем раньше. А свою игру мы всегда строим, исходя из тех футболистов, которые есть в нашем распоряжении, и их игровых качеств. Если вы намекаете на ничейный итог завтрашнего матча, который нас устроит, то скажу так: я не знаю команды, которая будет играть на ничью. Каждая команда в любом матче будет стремиться победить.

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Выездная ничья в Киеве для Астаны – успех, для нас – потеря двух очков. Футбол вообще – игра нелогичная и непредсказуемая. Моменты были и у нас, и у Астаны. Игра состоит из моментов и из того, как они реализуются", – цитирует Хацкевича официальный сайт Динамо.