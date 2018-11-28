Астана – Динамо: Бойко розповів про свій психологічний стан після помилок у минулих матчах

Голкіпер Динамо Денис Бойко поділився очікуваннями від матчу Ліги Європи проти Астани.

"Що очікуємо від гри з чемпіоном Казахстану? Ми готуємося як до звичайної гри, налаштовуємося на позитивний результат. Ми ставимося до нашого майбутнього суперника з повагою, налаштовуємося на цю гру найсерйознішим чином. Те, що я в першому матчі пропустив, на мій психологічний стан не впливає.

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Наскільки складно перенести переліт і різницю у часі? Поки це ніяк не відчувається. Ми прилетіли, відпочили. Буде ще завтрашній день. Різниця в часі і переліт, думаю, не вплине.

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Чи буде газон проблемою? Сьогодні спробуємо, подивимося, для кого як. Але, думаю, особливих проблем не буде", – цитує Дениса Бойка FootBoom.