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Астана – Динамо: Бойко розповів про свій психологічний стан після помилок у минулих матчах

17:21 753 Читать на русском
Астана – Динамо: Бойко розповів про свій психологічний стан після помилок у минулих матчах
Денис Бойко / фото: ФК Динамо

Голкіпер Динамо Денис Бойко поділився очікуваннями від матчу Ліги Європи проти Астани.

"Що очікуємо від гри з чемпіоном Казахстану? Ми готуємося як до звичайної гри, налаштовуємося на позитивний результат. Ми ставимося до нашого майбутнього суперника з повагою, налаштовуємося на цю гру найсерйознішим чином. Те, що я в першому матчі пропустив, на мій психологічний стан не впливає.

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Наскільки складно перенести переліт і різницю у часі? Поки це ніяк не відчувається. Ми прилетіли, відпочили. Буде ще завтрашній день. Різниця в часі і переліт, думаю, не вплине.

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Чи буде газон проблемою? Сьогодні спробуємо, подивимося, для кого як. Але, думаю, особливих проблем не буде", – цитує Дениса Бойка FootBoom.

Ліга Європи5 тур"Астана-Арена" (Астана)

Астана - Динамо: Четвер 29 листопада 2018

Астана
до матчу
23
год
:
49
хв
Динамо
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Динамо Динамо Ліга Європи Астана - Динамо Денис Бойко Денис Бойко
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