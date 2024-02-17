Интер разбил Салернитану в 25-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча.

"Нерадзурри" еще до перерыва трижды поразили ворота худшей команды Серии А. Тюрам оформил свой 10-й гол в чемпионате, Лаутаро 20-й, а Дюмфрис довел дело до разгрома. Карлос Августо оформил два ассиста, в частности, из аута швырнул на 40 метров чемпиону мира.

Интер за тайм разбил Салернитану и оторвался от Ювентуса на 10 очков – Лаутаро вошел в историю клуба

Во втором тайме Интер включил эконом-режим, но еще раз огорчил Салернитану. Арнаутович воспользовался удобным рикошетом от защитника. 4:0 – подопечные Симоне Индзаги летят к чемпионству, оторвавшись от Ювентуса на 10 очков.