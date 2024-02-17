"Нерадзуррі" ще до перерви тричі вразили ворота найгіршої команди Серії А. Тюрам оформив свій 10-й гол у чемпіонаті, Лаутаро 20-й, а Дюмфріс довів справу до розгрому. Карлос Августо оформив два асисти, зокрема, з аута жбурнув на 40 метрів чемпіону світу.

Інтер за тайм розбив Салернітану і відірвався від Ювентуса на 10 очок – Лаутаро увійшов в історію клубу

У другому таймі Інтер увімкнув економ-режим, але ще раз засмутив Салернітану. Арнаутовіч скористався зручним рикошетом від захисника. 4:0 – підопічні Сімоне Індзагі летять до чемпіонства, відірвавшись від Ювентуса на 10 очок.