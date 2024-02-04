Ассист Мудрика в видеообзоре матча Челси - Вулверхэмптон - 2:4
18:59 - Читати українською
Челси проиграл Вулверхэмптону (2:4) в рамках 23 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
19’ Коул Палмер
86’ Тиагу Силва
Матеус Кунья 22’
Аксель Дисаси 43’
Матеус Кунья 63’
Матеус Кунья 82’
19’ Коул Палмер
22’ Матеус Кунья
43’ Аксель Дисаси
63’ Матеус Кунья
82’ Матеус Кунья
86’ Тиагу Силва
Челси второй раз за пять дней пропустил четыре гола. Если поражение с Ливерпулем еще можно как-то оправдать, то сегодняшнее – нет. Лондонцы на своем поле проиграли Вулверхэмптону, чего не случалось более сорока лет.
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Для украинского болельщика этот матч интересен из-за Михаила Мудрика. Наш земляк вышел на замену в середине второго тайма и помог отыграть один гол, записав в свой актив ассист с углового. В нынешнем сезоне Мудрик сыграл в 19 турах АПЛ, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
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