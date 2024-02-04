Челси второй раз за пять дней пропустил четыре гола. Если поражение с Ливерпулем еще можно как-то оправдать, то сегодняшнее – нет. Лондонцы на своем поле проиграли Вулверхэмптону, чего не случалось более сорока лет.

Челси с позором прервал беспроигрышную серию дома – Мудрик отдал ассист, но экс-тренер Забарного уничтожил Почеттино

Для украинского болельщика этот матч интересен из-за Михаила Мудрика. Наш земляк вышел на замену в середине второго тайма и помог отыграть один гол, записав в свой актив ассист с углового. В нынешнем сезоне Мудрик сыграл в 19 турах АПЛ, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.