Асист Мудрика у відеоогляді матчу Челсі – Вулверхемптон – 2:4
18:56 - Читать на русском
Челсі програв Вулверхемптону (2:4) в рамках 23 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
19’ Коул Палмер
86’ Тьягу Сілва
Матеус Кунья 22’
Аксель Дісасі 43’
Матеус Кунья 63’
Матеус Кунья 82’
19’ Коул Палмер
22’ Матеус Кунья
43’ Аксель Дісасі
63’ Матеус Кунья
82’ Матеус Кунья
86’ Тьягу Сілва
Челсі вдруге за п'ять днів пропустив чотири голи. Якщо поразку з Ліверпулем ще можна якось виправдати, то сьогоднішню – ні. Лондонці на власному полі програв Вулверхемптону, чого не траплялося понад сорок років.
Челсі з ганьбою перервав безпрограшну серію вдома – Мудрик віддав асист, але екс-тренер Забарного знищив Почеттіно
Для українського уболівальника цей матч цікавий через Михайла Мудрик. Наш земляк вийшов на заміну в середині другого тайму й допоміг відіграти один гол, записавши у свій актив асист із кутового. У нинішньому сезоні Мудрик зіграв у 19 турах АПЛ, в яких забив 3 голи та віддав 3 асисти.
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