Челсі вдруге за п'ять днів пропустив чотири голи. Якщо поразку з Ліверпулем ще можна якось виправдати, то сьогоднішню – ні. Лондонці на власному полі програв Вулверхемптону, чого не траплялося понад сорок років.

Челсі з ганьбою перервав безпрограшну серію вдома – Мудрик віддав асист, але екс-тренер Забарного знищив Почеттіно

Для українського уболівальника цей матч цікавий через Михайла Мудрик. Наш земляк вийшов на заміну в середині другого тайму й допоміг відіграти один гол, записавши у свій актив асист із кутового. У нинішньому сезоні Мудрик зіграв у 19 турах АПЛ, в яких забив 3 голи та віддав 3 асисти.