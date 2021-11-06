Асист Коваленка у відеоогляді матчу Спеція – Торіно
20:01 - Читать на русском
Торіно несподівано поступився Спеції в рамках 12-го туру Серії А. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".
Спеція здобула мінімальну перемогу, не пропустивши вперше за 27 матчів. Відтак, команда Тьягу Мотти зуміла вибратися із зони вильоту.
Спеція завдяки асисту Коваленка втримала перемогу над Торіно
Долю матчу вирішив один забитий м'яч. На 58-й хвилині Віктор Коваленко отримав м'яч на лівому фланзі й покотив під удар Якопо Салі. Італієць без роздумів зарядив гармату з-за меж штрафного майданчика, поціливши у ближню дев'ятку.
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