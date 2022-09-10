Аль-Айн роскошно начал поединок с Аль-Дафрой и уже на 30-й минуте вел в счете 2:0. Ярмоленко же на 35-й сделал его разгромным.

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Лаба получил мяч после долгой передачи и скидки головой и попытался прострелить в направлении украинца. Двойной рикошет от защитников – и Андрей без проблем забил с близкого расстояния. Добавим, что первый тайм получился шикарным для Лабы – в его активе уже хет-трик, а Аль-Айн выигрывает 4:0, играя в большинстве.

Добавим, что украинец сыграл в 6 поединках за Аль-Айн в спаррингах, отличившись одним забитым мячом. В чемпионате он сыграл против Аджмана, однако результативными действиями не отмечался.

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