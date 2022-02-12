Защитник Челси Сесар Аспиликуэта и Барселона подписали предварительный контракт о сотрудничестве с лета 2022 года, сообщает Sport.es.

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32-летний испанец присоединится к каталонскому клубу на правах свободного агента, ведь его действующее соглашение с лондонцами рассчитано до 30 июня. Напомним, Челси в 2012 году приобрел Сесара у Марселя за около 9 млн евро. Пока защитник является основным капитаном "синих".

В нынешнем сезоне Аспиликуэта провел 29 матчей, в которых отличился голом и тремя ассистами.

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