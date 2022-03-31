Контракт 32-річного іспанця з Челсі був розрахований до кінця поточного сезону, але тепер продовжений ще на рік, стверджує The Athletic.

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Угода була автоматично пролонгована, адже Аспілікуета відіграв необхідну для цього кількість матчів у цьому сезоні. Процедура продовження співпраці не розглядатиметься, як укладання нової угоди, а тому не блокуватиметься санкціями.

Пункт про автоматичне продовження контракту завдав сильного удару по Барселоні. Каталонці були лідерами у боротьбі за Сесара і хотіли його підписати безкоштовно влітку. Та, схоже, цього вже не буде.

Зауважимо, поточного сезону іспанський оборонець відіграв 35 матчів за Челсі у всіх турнірах, в яких відзначився двома голами й трьома асистами.

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