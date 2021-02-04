Итальянский Кальяри в борьбе за выживание в Серии А усилился опытным защитником Квадво Асамоа.

32-летний ганец переехал на Сардинию, сообщает официальный сайт клуба.

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Асамоа заключил полугодовой контракт с Кальяри. На Сант'Элии защитник будет выступать под 19-м номером. Островитянам ветеран достался бесплатно, поскольку с октября находился в статусе свободного агента. Тогда интерес к нему проявлял наставник Динамо Мирча Луческу, но переговоры о потенциальном переезде в Киев так и не стартовали.

К слову, Квадво Асамоа имеет большой опыт выступлений в итальянском первенстве. Ранее он защищал цвета Удинезе, Ювентуса, миланского Интера.

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