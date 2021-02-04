Італійський Кальярі у боротьбі за виживання у Серії А підсилився досвідченим оборонцем Квадво Асамоа.

32-річний ганець переїхав на Сардинію, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Асамоа уклав піврічний контракт із Кальярі. На Сант'Елії оборонець виступатиме під 19-м номером. Острів'янам ветеран дістався безкоштовно, оскільки з жовтня перебував у статусі вільного агента. Тоді інтерес до нього проявляв керманич Динамо Мірча Луческу, але перемовини про потенційний переїзд до Києва так і не стартували.

До слова, Квадво Асамоа має великий досвід виступів в італійській першості. Раніше він захищав кольори Удінезе, Ювентуса, міланського Інтера.

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