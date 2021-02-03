Романо Флориани попытается покорить мир своим футбольным талантом, в отличие от методов своего прадеда.

Итальянский защитник Романо Флориани будет выступать за молодежку Лацио, сообщает Corriere dello Sport.

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18-летний Флориани – сын Алессандры Муссолини, которая является внучкой лидера национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини. По слухам, диктатор в свое время также болел за "орлов".

Романо выступал за Лацио U-18, из-за наступления совершеннолетия и хороший уровень игры, юношу пригласили в команду Примаверы.

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