Артур: Шахтер – великий клуб, надеюсь, Ворскла будет полностью готова к матчу

Защитник Ворсклы Артур поделился ожиданиями от матча 9 тура УПЛ с Шахтером.

"Будет очень сложная игра. Прекрасно знаем, что в составе "горняков" играет очень много техничных бразильцев, но не только они там сильны, весь коллектив очень силен, поэтому нам предстоит очень и очень сложный поединок.

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Я надеюсь, что наша команда будет полностью готова, мы работаем над тем, чтобы провести хороший поединок и подарить красивое зрелище болельщикам.

Шахтер – это великая команда, в ее составе очень много великолепных квалифицированных игроков. Нас ждет очень сложный поединок", – цитирует Артура football.ua.

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