Артур: Шахтар – великий клуб, сподіваюсь, Ворскла буде повністю готова до матчу

Захисник Ворскли Артур поділився очікуваннями від матчу 9 туру УПЛ з Шахтарем.

"Буде дуже складна гра. Прекрасно знаємо, що в складі "гірників" грає дуже багато технічних бразильців, але не тільки вони там сильні, весь колектив дуже сильний, тому на нас чекає дуже і дуже складний поєдинок.

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Я сподіваюся, що наша команда буде повністю готова, ми працюємо над тим, щоб провести хороший поєдинок і подарувати гарне видовище уболівальникам.

Шахтар – це велика команда, в її складі дуже багато чудових кваліфікованих гравців. Нас чекає дуже складний поєдинок", – цитує Артура football.ua.

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